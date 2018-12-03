Додон поблагодарил Путина за «решение проблем» молдавских мигрантов

Кишинёв, , 15:25 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому лидеру за «миграционную амнистию», которая была предоставлена гастарбайтерам из Молдавии.

Читайте также: Россия «амнистировала» более 250 тыс. молдавских гастарбайтеров

«Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину, который пошел навстречу нашей просьбе», — приводит ТАСС слова главы государства.

Президент Молдавии уточнил, что миграционный режим нарушила примерно половина из почти 600 тыс. граждан Молдавии, которые прибыли в Россию из-за экономического кризиса в стране.

Ранее по теме: Додон рассчитывает на амнистию мигрантов из Молдавии

Напомним, сегодня, 3 декабря, в пресс-службе МВД РФ сообщили, что граждане Молдавии, находящиеся на территории РФ с нарушениями разрешённого срока пребывания, смогут выехать обратно на родину, при этом избежать административной ответственности. Воспользоваться «миграционной амнистией» можно будет в период с 1 января по 24 февраля 2019 года. Впоследствии этим гражданам будет позволено снова въехать в Россию.

Кроме того, в отношении этих граждан с 25 февраля 2019 года начнётся работа по пересмотру в сторону отмены или смягчения принятых ранее ограничительных мер.

Отмечается, что такое решение было принято по просьбе президента Молдавии Игоря Додона.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года право воспользоваться «миграционной амнистией» Россия предоставила для почти 250 тыс. молдавских гастарбайтеров, находящихся в России с нарушением сроков пребывания.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кипре отозван иск против Винника