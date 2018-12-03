Житель Краснодарского края осужден на 11 лет за пособничество террористам

Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM За содействие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к 11 годам лишения свободы был приговорен житель Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

По словам официального представителя суда, предоставленные стороной обвинения доказательства вины злоумышленника были признаны убедительными. Отмечается, что противоправной деятельностью мужчина занимался в городе Белореченск Краснодарского края с февраля по март 2018 года. В ходе общения в интернете с представителями террористической организации осужденный выполнял различные указания экстремистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Тольятти к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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