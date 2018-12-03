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Глава правящих Литвы отставку министров назвал «кризисом коммуникации»

Политика

Однако Рамунас Карбаускис посчитал решение премьера логичным

Вильнюс, 3 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  

Председатель правящей в Литве партии Союз крестьян и зелёных Рамунас Карбаускис, который и делегировал на пост премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, назвал «логичным» решение главы правительства отправить в отставку сразу трёх министров — образования, защиты окружающей среды и культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 декабря.

По его словам, он неоднократно обсуждал со Сквернялисом возможности снизить напряжение вокруг правительства и «переинсталляции». Однако не знал, что решение будет принято сегодня, 3 декабря, в понедельник. Впрочем, по его словам, правительству итак оставалось работать всего полгода — после президентских выборов правительство итак должно было сложить полномочия.

Сам Карбаускис не считает, что министры плохо справились со своими обязанностями, но посчитал, что вокруг них произошёл «кризис коммуникации», а обществу не смогли правильно донести суть реформ, которые проводились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр науки и образования Юргита Петраускене стала объектом критики в связи с протестами части учителей в Литве. Забастовку объявило порядка 70 школ по всей Литве (из двух тысяч действующих). В отставку также отправлены министр защиты окружающей среды Кястутис Навицкас и министр культуры Лиана Руоките Йонссон.

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Политическая жизнь Литвы
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