Глава правящих Литвы отставку министров назвал «кризисом коммуникации»

Вильнюс, , 15:06 — REGNUM

Председатель правящей в Литве партии Союз крестьян и зелёных Рамунас Карбаускис, который и делегировал на пост премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, назвал «логичным» решение главы правительства отправить в отставку сразу трёх министров — образования, защиты окружающей среды и культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 декабря.

По его словам, он неоднократно обсуждал со Сквернялисом возможности снизить напряжение вокруг правительства и «переинсталляции». Однако не знал, что решение будет принято сегодня, 3 декабря, в понедельник. Впрочем, по его словам, правительству итак оставалось работать всего полгода — после президентских выборов правительство итак должно было сложить полномочия.

Сам Карбаускис не считает, что министры плохо справились со своими обязанностями, но посчитал, что вокруг них произошёл «кризис коммуникации», а обществу не смогли правильно донести суть реформ, которые проводились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр науки и образования Юргита Петраускене стала объектом критики в связи с протестами части учителей в Литве. Забастовку объявило порядка 70 школ по всей Литве (из двух тысяч действующих). В отставку также отправлены министр защиты окружающей среды Кястутис Навицкас и министр культуры Лиана Руоките Йонссон.