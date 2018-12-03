«Маленькие гадёныши»: депутат об омских чиновниках

Омск, , 15:01 — REGNUM Депутат горсовета Омска Виталий Путинцев назвал главной проблемой города «маленького гадёныша» в мэрии.

Как передают омские массмедиа, на заседании имущественного комитета городского совета 3 декабря депутаты раскритиковали работу чиновников. Особенно им «досталось» от Виталия Путинцева (фракция «Единая Россия»). Конфликт произошел во время выступления представителя департамента экономической политики. Она рассказывала о том, какие усилия мэрия прилагает для улучшения инвестклимата в городе.

В ответ Путинцев заявил, что главная проблема инвестклимата — чиновники.

«Самый главный враг инвестора — это чиновник среднего звена. Ни мэр, ни губернатор — они вменяемые люди, не сделают ничего плохого на «показуху», хотя и к ним есть претензии. А вот этот маленький гадёныш в департаментах, который сидит, как червяк, и делает свою подлую работу — это главный враг. Это касается, прежде всего, малого и среднего бизнеса», — цитирует Путинцева Оm1.ru.

При этом народный избранник подчеркнул, что главное — это персональная ответственность:

«Пока мы эту главную стратегическую задачу с «чинушей» не решим, мы никуда двигаться не будем. Главное — персональная ответственность. Получил инвестпроет — бегай, делай. Не сделал — уходи. Либо учитесь играть, либо меняйте пианиста».

Омский портал уточняет, что именно возмутило депутата: то, что некоторые представители администрации затягивают рабочие процессы. Например, вопрос можно решить одним звонком, а они пишут в соседние департаменты письма, которые потом «месяц ходят».

Вице-мэр Омска Андрей Подгорбунских заявил, что использование подобных эпитетов неуместно. Он потребовал от Путинцева извинений. Но депутат заявил, что лишь произнес публично то, о чем давно говорят в кулуарах. На заседании Путинцев также уточнил, что сказанное им относилось к плохим чиновникам, однако есть и другие.