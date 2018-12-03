Немецкая «арт-группа» взялась за борьбу с правым экстремизмом в Хемнице

Хемниц, Германия, , 15:00 — REGNUM Известная своими провокационными акциями немецкая арт-группа «Центр политической красоты» запускает новую кампанию. Активисты призывают жителей саксонского города Хемниц сдавать своих знакомых с правыми взглядами за денежное вознаграждение, пишет издание Die Welt 3 декабря.

Акция запускается под лозунгом «Soko-Chemnitz» (Soko — сокращение от Sonderkommission, «специальная комиссия»).

«Пока нормальные люди работают, тысячи работодателей или госслужащих гонят иностранцев по Хемницу, атакуют прессу и полицейских, приветствуют Гитлера», — написали активисты на своем сайте. По их словам, они изучили множество изображений подозреваемых, чтобы систематически выявлять и дезактивировать правый экстремизм.

«Помогите нам выбросить проблемных немцев из экономики, устранить их с государственных постов», — просят активисты.

Они призывают жителей Хемница сдавать своих знакомых, коллег, друзей, соседей, получая за этого «быстрый кэш», немедленное денежное вознаграждение. Для этого в Хемнице создан офис под названием «Восток».

Год назад активисты «Центра политической красоты» воссоздали копию мемориала Холокосту напротив дома лидера отделения партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорна Хёке и на протяжении нескольких месяцев следили за ним.

Как сообщало ИА REGNUM, город Хемниц получил мировую известность в конце августа после массовых акций протеста против миграционной политики Германии, в которых приняли участие тысячи человек. Поводом для них послужила гибель местного жителя в стычке с мигрантами с Ближнего Востока.