Депутат ГД просит помочь возместить Петербургу ущерб от загрязнения реки

Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Депутат Государственной думы Михаил Романов («Единая Россия») обратился к главам ряда федеральных ведомств с просьбой содействовать возмещению крупного экологического ущерба, причиненного петербургской реке Новая со стороны аэропорта «Пулково».

Сумма ущерба официально оценивается в более чем 100 млн рублей, а возместить его, по мнению северо-западного управления Росприроднадзора, обязана компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом. Как сообщало ИА REGNUM, указанный размер ущерба реке Новая сейчас проходит согласование на федеральном уровне. После чего он будет предъявлен аэропорту для возмещения.

Нарушение было вызвано увеличенным числом противообледенительных обработок воздушных судов в аэропорту из-за сложных метеоусловий прошлого зимнего сезона. В реку через канал из аэропорта попали стоки, содержащие спиртосодержащую антиоблединительную жидкость. В «Пулково» заверяют, что приняли все необходимые меры к тому, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

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Как сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе Михаила Романова, ранее в адрес депутата поступили обращения от жителей Санкт-Петербурга с просьбой взять на контроль ситуацию вокруг загрязнения реки Новой. Петербуржцы жалуются на неприятные запахи, «цветение» воды, гибель рыбы и уток в реке. Романов обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минтранс, Роспотребнадзор и Росприроднадзор

В обращении Романов напомнил, что по факту нарушения водного законодательства было возбуждено дело об административном правонарушении, а впоследствии и уголовное дело. В отобранных пробах воды в реке обнаружены специфические вещества (этиловый спирт, этиленгликоль), характерные для тех жидкостей, которые используются в аэропорту.

«Необходимо отметить, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям — в несколько тысяч раз», — указал Романов.

Он просит адресатов своего обращения принять меры прокурорского реагирования для прекращения загрязнения реки Новой, установить виновных лиц, провести комплексную проверку деятельности ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и ускорить процедуру компенсации нанесенного городу экологического ущерба.

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Ранее петербуржцы неоднократно жаловались на загрязнение реки Новая. Речь шла о неочищенных стоках, нефтепродуктах, зловонном запахе, а в июле 2018 года там массово гибла не только рыба, но и птицы.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО 12 ноября 2018 года направил иск в суд Московского района Санкт-Петербурга в отношении ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Надзорное ведомство требует запретить деятельность ООО ВВСС по сбросу загрязненных сточных вод по выпускам №2 и №3 в канал Новый и далее в реку Новая.

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