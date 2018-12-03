Итоги официального визита китайского лидера в Аргентину

Буэнос-Айрес, , 14:39 — REGNUM По окончании саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Аргентины Маурисио Макри; стороны договорились о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнерству, который отражает беспрецедентную интенсивность в последние годы китайско-аргентинских контактов на высшем уровне, сообщает 3 декабря Синьхуа.

Отметив неустойчивость социально-экономической ситуации в Аргентине, китайский лидер выразил готовность оказать стране-хозяйке саммита «двадцатки» помощь и содействие в стабилизации обстановки. По его словам, китайская сторона готова участвовать в Аргентине в проектах инфраструктурного строительства, двустороннем сотрудничестве в сферах энергетики, финансов, культуры, образования, туризма и спорта.

Отдельное внимание Си Цзиньпин уделил перспективам сотрудничества КНР с региональной организацией CELAC в рамках «Пояса и пути» и создания китайско-латиноамериканского сообщества единой судьбы.

Аргентинский президент, в свою очередь, поблагодарил КНР за неизменную помощь и готовности оказывать его стране поддержку и выразил восхищение успехами Китая за 40 лет политики реформ и открытости. «Аргентина твердо работает над углублением всеобъемлющего стратегического партнерства и активизацией сотрудничества с Китаем», — заявил Макри.

Главы государств приняли участие в церемонии подписания Плана совместных действий КНР и Аргентинской республики (2019−2023 гг.) и других важных документов двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров опубликовано соответствующее коммюнике.