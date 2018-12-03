Премьер-министр Литвы отправил в отставку трёх министров

Вильнюс, , 14:35 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 3 декабря, объявил, что отправляет в отставку сразу трёх министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все трое в последние месяцы оказывались в центре внутриполитического противостояния правительства с оппозицией, однако о полноценном кризисе говорить было нельзя. Все скандалы вполне укладывались в обычную для Литвы форму внутриполитического противостояния.

Министр науки и образования Юргита Петраускене стала объектом критики СМИ и оппозиции в связи с протестами части учителей в Литве. Забастовку объявило порядка 70 школ по всей Литве (из двух тысяч действующих). Учителя были недовольны реформой образования, которая в Литве изменила оплату труда учителей в зависимости от их занятости. В результате — у 70% школьных учителей зарплата повысилась, на что правительство заложило в бюджет дополнительные 180 млн евро. Однако меньшая часть, у которых изначально не было полной дневной нагрузки, стали бастовать. В итоге группа из нескольких десятков учителей 30 ноября забаррикадировались в здании министерства, отказались уходить, и провели в нём все выходные 1 и 2 декабря.

Министр защиты окружающей среды критиковался за лесную реформу и якобы вырубку деревьев в заповедниках, хотя правительство представило данные о том, что высаживается гораздо больше, чем вырубается, а квота вырубки не превышает прописанных в законодательстве норм.

Министр культуры Лиана Руоките Йонсон могла потерять доверие из-за скандалов вокруг объектов культурного наследия, увольнения ряда специалистов и назначения без конкурсов на различные должности. Также её критиковали за незадекларированные связи со шведским капиталом — Руоките Йонсон покупала акции одного шведского предприятия, но не указала это в своей декларации.

Премьер Саулюс Сквернялис заявил, что своё решение не согласовывал с президентом Литвы.

«Вы об этом узнаёте первыми», — сказал он во время брифинга журналистам.