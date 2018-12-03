Выборы-2020 в Танзании: предвыборная гонка разгорается уже сейчас

Додома, , 14:28 — REGNUM Генеральный секретарь танзанийской революционной партии ССМ Доктор Башир Али первым показал признаки накаляющейся обстановки. Генеральный секретарь партии первым заявил, что бывший министр иностранных дел Танзании Бернард Мембе в тайне собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

ССМ постаралась беспрепятственно выдвинуть кандидатуру бывшего президента, который закончил свой последний пятилетний срок, не нарушая конституции.

Мембе уже участвовал в президентской гонке 2015 г., но проиграл Магуфули и с того момента не участвовал в политике.

Однако Башир заявил, что Мембе планирует посостязаться с Магуфули в 2020 г.

После этого в сети появилось якобы сообщение Мембе, который выразил свое изумление и пообещал дать ответ после того, как вернется в страну.

Сообщение Мембе вызвало дискуссию в сети. Президент Правовой организации Танзании (TLS) считает, что выдвинуть свою кандидатуру на пост президента большая ошибка Мембе. Другие поддержали его кандидатуру.

Оппозиционер Зитто придумал лозунг для выборов 2020, вместо «здесь только работа», «работай и отдыхай». И также Зитто поддержал Мембе. Ожидается, что благодаря этому лозунгу молодежь встанет на сторону оппозиции в выборах 2020 года, сообщает BBC Swahili.