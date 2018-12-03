«Пятый канал»: Горбунцов был связан с Браудером

Москва, , 14:25 — REGNUM Журналисты «Пятого канала» российского телевидения по итогам проведенного расследования утверждают, что банкиру Герману Горбунцову, который в настоящее время скрывается в Лондоне, может угрожать опасность со стороны британских спецслужб и «его вчерашних друзей». В числе таковых телеканал называет Уильяма Браудера — международного финансиста, который уже признан в России виновным в неуплате налогов и проходит по делу о создании преступного сообщества. Кроме того, упомянут некто Важа Джаши — чемпион мира по кикбоксингу, долларовый миллионер, бывший посол США в Молдавии, «а в свободное время, вероятнее всего, представитель ЦРУ на территории СНГ», говорится в сюжете «Пятого канала».

Как утверждают тележурналисты, Горбунцов мог познакомиться с Браудером ещё в Москве и в дальнейшем поддерживал с ним рабочие контакты после бегства в Молдавию. После того как власти Молдавии вслед за российскими правоохранительными органами заподозрили Горбунцова в так называемой «обналичке», он скрылся в Великобритании, причем «безопасный коридор в Лондон был организован на самом высоком уровне». Как рассказал телеканалу экс-заместитель начальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РФ Дмитрий Целяков, «чтобы остаться там, нужно войти через кого-то в МИ-5, в МИ-6. Вот был партнер Джаши Важи, кто мог ему помогать».

Сегодня, полагает «Пятый канал», британская разведка и «вчерашние друзья» якобы могут попытаться сделать Германа Горбунцова «новой сакральной жертвой». «Тот самый Браудер, который со всех международных трибун кричит о кровавом российском режиме, который якобы жестоко отобрал его бизнес, но который на самом деле сам крупный мошенник, и это доказано в суде. Приговор девять лет вынесен заочно. Английский подданный скрывается от правосудия. Но, пока он здравствует и гастролирует по странам, которые не выдают России преступников, его бывшие коллеги, знакомые со схемами работы сэра Уильяма, мрут один за одним», — констатирует телеканал.

«Эксперты рекомендуют беглому банкиру спасать свою жизнь — и снова собирать чемодан, путешествовать инкогнито ему не привыкать. Ну, а на родине его всегда примут», — резюмируют журналисты «Пятого канала».

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