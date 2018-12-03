Южнокорейская оппозиция бойкотировала заседание парламента по бюджету

Сеул, , 14:22 — REGNUM Южнокорейская оппозиция бойкотировала состоявшееся 3 декабря пленарное заседание парламента, посвященное рассмотрению проекта бюджета на следующий год. Об этом сообщает газета «Чосон ильбо».

Подготовленный правительством проект был вынесен на повестку дня в исходном виде после того, как вышел отведенный законодательством срок для согласования корректив к нему в рамках профильного комитета. Темой затянувшейся полемики между депутатами от правящей Демократической партии и представителями оппозиции стал дефицит налоговых поступлений.

Кроме того, дебаты развернулись вокруг расходов на создание рабочих мест и проекты межкорейского сотрудничества. Оппозиция во главе с консервативной Партией «Свободная Корея» требовала отложить проведение сессии до пятницы, ссылаясь на необходимость более тщательно проработать поправки к документу.

Несмотря на бойкот со стороны четырех партий, «демократам» удалось обеспечить кворум и заслушать комментарии и предложения по проекту со стороны представителя правительства. Обозреватели видят в неспособности главных политических сил страны договориться по одному из ключевых экономических вопросов симптом назревающего системного кризиса.