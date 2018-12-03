В Челябинске боятся сорвать сроки подготовки к саммиту ШОС

Челябинск, , 14:20 — REGNUM В мэрии Челябинска опасаются срыва сроков подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Тревожные нотки прозвучали 3 декабря в словах временного градоначальника Владимира Елистратова, пишут местные СМИ.

В своём выступлении врио главы города призвал своих подчинённых не расслабляться. Елистратов отметил, что до саммитов осталось всего полтора года, при этом решить предстоит ещё немало вопросов.

Озабоченность врио мэра понятна. саммиты пройдут в 2020 году. На прошлой неделе подготовка к ним стала одной из обсуждаемых. Челябинск посетил уральский полпред Николай Цуканов, который также потребовал не расслабляться.

Напомним, решение о том, где именно пройдут оба саммита, было принято весной. Президент России Владимир Путин определил местом их проведения Челябинск.

Добавим, это решение было ожидаемым. О том, что Челябинск может принять саммиты, в разных кругах до этого говорилось несколько лет.