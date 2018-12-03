Порошенко предложил провести местные выборы в областях с военным положением

Киев, , 14:24 — REGNUM В Верховной раде зарегистрирован законопроект от президента Украины Петра Порошенко, который предлагает разрешить проведение выборов в местные органы власти в областях, где введено военное положение. Запись опубликована 3 декабря на официальном сайте украинского парламента.

«Сегодня президент Украины подал изменения в закон о правовом режиме военного положения, в котором предлагает установить, что действие части первой статьи 19 этого закона о запрете проведения во время военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года», — заявила представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Напомним, выборы в местные органы власти на Украине были запланированы на 23 декабря 2018 года, однако 26 ноября в десяти областях Украины было введено военное положение, при котором выборы запрещены.

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