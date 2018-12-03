В Госдуме объяснили перебрасывание войск Украины к границе с Россией

Москва, , 14:17 — REGNUM Перебрасыванием войск к границе России президент Украины Петр Порошенко запугивает собственный народ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Петр Порошенко заявил о переброске украинских войск к границе с Россией. Это не только провокация по отношению к России, самое страшное то, что это запугивание собственного народа. Устрашение его байками о «злобных москалях», которые могут вторгнуться, а на самом деле украинская власть будет через военных контролировать население этих регионов», — отметил Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что переброска войск идет в области Украины, где недавно ввели военное положение — это области, граничащие с Россией и Приднестровьем: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей.

«И тут агрессия президента Украины направлена в первую очередь на свой собственный народ. К сожалению нынешнее руководство Украины хочет только властвовать, а не исполнять свои обязанности перед народом», — отметил глава комитета Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.