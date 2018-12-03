Губернатор Островский инициировал отставку главы Смоленска

Смоленск, , 14:12 — REGNUM Губернатор Алексей Островский вышел в Смоленский городской Совет с инициативой об отставке Владимира Соваренко с поста главы города Смоленска. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Как сообщается, глава региона «внес в Смоленский городской Совет инициативу об удалении главы города Смоленска Владимира Соваренко в отставку по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ, за неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, Уставом города Смоленска».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Алексей Островский заявил о том, что Соверенко должен покинуть пост главы областного центра, так как он демонстрирует «наплевательское отношение к смолянам». Сам Соваренко заявил, что не намерен покидать пост в администрации города.

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