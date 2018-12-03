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Депутат ГД огорчил сторонников объединения «Справедливой России» и ЛДПР

Политика

Ионин не видит продвижения в этом вопросе

Екатеринбург, 3 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Проект объединённой левоцентристской партии действительно обсуждался в Госдуме, но пока особой конкретики по нему нет. Об этом заявил депутат Госдумы и член президиума партии «Справедливая России» Дмитрий Ионин на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Тема объединённой партии до сих пор остается темой кулуаров и слухов. Какого-то продвижения по ней нет», — заверил Ионин.

Парламентарий подчеркнул, что является членом президиума СР, и информация об объединении не прошла бы мимо него.

Ионин добавил, что «Справедливая Россия» действительно выступает за создание широкой коалиции по организации левоцентристской политической силы. «Может, сегодня на это есть запрос в стране», — заявил парламентарий.

Ранее глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявлял, что ведёт работу по «созданию мощной укрупнённой партии». Так руководитель СР ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на предложение о создании единой оппозиционной силы в Госдуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов анонсировал мощное укрупнение «Справедливой России»

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