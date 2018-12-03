Бойко обвинил Порошенко в запугивании верующих УПЦ МП военным положением

Киев, , 14:04 — REGNUM

Украинский депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко пообещал защитить в судах каноническую Украинскую православную церковь от «произвола сегодняшнего режима». Об этом Бойко заявил 3 декабря на брифинге уСвято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область).

«Прежде всего, мы помогаем церкви в работе с судами. Они служат Господу, служат Богу, а то, что с ними делает правительство, это уже другой вопрос, это юридический вопрос. Наши юристы работают с представителями Почаевской лавры, чтобы в судах защитить право верующих пользоваться всеми этими сооружениями, которые сегодня правящий режим может просто отнять у верующих. Иски уже готовы. В ближайшее время они будут направлены в суд. Мы будем в судах бороться с произволом сегодняшнего режима», — сказал Бойко.

Он обвинил власти в давлении на УПЦ.

«23 ноября антирейдерская комиссия, а на самом деле рейдерская комиссия Минюста отменяет регистрацию права пользования этими соборами Почаевской лавры верующими канонической Украинской православной церкви. 28 ноября на заседании правительства отменяется распоряжение кабмина от 2003 года, которое является базовым договором пользования верующими этими храмами и другими сооружениями Почаевской лавры. Это типичное давление на церковь. Это попытка отобрать у верующих храмы. После этого начинаются обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры владыки Павла. Идет давление на каноническую УПЦ», — считает Бойко.

Политик также обвинил президента Петра Порошенко в создании церковного конфликта и запугивании верующих УПЦ военным положением.

«Вопреки всем заявлениям представителей власти, что они не будут вмешиваться в дела церкви, действия свидетельствуют, что все делается наоборот. Сегодняшний режим пытается загнать верующих канонической церкви в другую церковь. Действующий президент Петр Порошенко использует церковную тему как элемент своей предвыборной кампании. Это цинизм, потому что согласно Конституции, государство отделено от церкви. Он наоборот создает церковный конфликт в государстве, раскол по церковному признаку, делает проблему для всех верующих, потому что люди запуганы. Их пытаются запугать военным положением, давлением правоохранительных органов», — рассказал Бойко.

Как сообщалось, 30 ноября СБУ и прокуратура при поддержке спецназа провели обыск в загородном доме наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Также обыски проходят в подсобном хозяйстве Лавры.

Напомним, 28 ноября кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область). В частности, Кабмин отменил соответствующее распоряжение от 17 июля 2003 года №438. Отмечено, что указанным документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.

23 ноября комиссия министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры.