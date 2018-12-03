Киргизия вновь оказалась в середине рейтинга процветания стран мира

Бишкек, , 14:04 — REGNUM Киргизия смогла подняться на четыре позиции и занять 78-е место в ежегодном рейтинге процветания стран мира, составленном аналитиками британской исследовательской организации «Legatum Institute».

Соседями республики в рейтинговой таблице оказались Никарагуа, Гондурас, Гайана и Грузия.

Авторы доклада отмечают, что в течение 2018 года Киргизии удалось улучшить показатели качества экономики и доходов населения, а также снизить уровень бедности.

По мнению британских экспертов, среди постсоветских республик лучше всего ситуация сложилась в Эстонии, Латвии и Литве — им присуждены 26-я, 36-я и 40-я позиции рейтинга.

Затем следуют Казахстан — 73-е место, Грузия — 80-е место, Армения — 88-е, Белоруссия — 89-е, Россия — 96-е, Молдавия — 98-е и Азербайджан — 99-е. Замыкают список Таджикистан, расположившийся на 101-й строчке и Украина — на 111-й.

Узбекистан и Туркмения в рейтинг включены не были.

Самыми процветающими авторы рейтинга традиционно назвали Норвегию, Новую Зеландию и Финляндию. Также в ТОП-10 попали Швейцария, Дания, Швеция, Великобритания, Канада, Нидерланды и Ирландия.

Самыми неблагополучными из 149 стран, вошедших в рейтинговый список, признаны Афганистан, Центральноафриканская Республика Йемен, Чад и Судан.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в рейтинге уровня процветания стран Киргизия заняла 82-е место.

Другие республики бывшего СССР располагались в списке в следующем порядке: Эстония — 27-я, Латвия — 37-я, Литва — 41-я, Казахстан — 72-й, Грузия — 84-я, Белоруссия — 95-я, Армения — 96-я, Молдавия — 98-я, Россия — 101-я, Таджикистан — 102-я и Азербайджан — 106-я, Украина — 112-я.

Туркмения и Узбекистан в рейтинг включены не были.