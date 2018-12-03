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Порошенко предложил Раде отменить договор о дружбе с Россией

Политика

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Киев, 3 декабря 2018, 14:04 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сказано 3 декабря на сайте украинского парламента.

Текст законопроекта пока что отсутствует на сайте.

Напомним, данный документ является основополагающим в отношениях двух стран. В нём сказано о взаимном признании границ двух государств.

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Отметим, в сентябре президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении действия данного договора, о чём МИД РФ был уведомлен 25 сентября 2018 года.

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