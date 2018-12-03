Парламент Армении соберётся на заседание по делу «о самой крупной взятке»

Ереван, , 14:01 — REGNUM «Я надеюсь, что депутаты не будут препятствовать борьбе с коррупцией и справедливому расследованию», — сегодня, 3 декабря, в Арарате заявил действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь ходатайства генерального прокурора Артура Давтяна по привлечению к уголовной ответственности и аресту депутата, бывшего министра экологии Арама Арутюняна.

Пашинян не стал исключать, что Национальное собрание, в котором самая большая фракция по-прежнему контролируется бывшей правящей Республиканской партией Армении (РПА), не сможет обеспечить кворум для рассмотрения вопроса или же РПА не проголосует за ходатайство генпрокурора.

«Я надеюсь, что все депутаты будут присутствовать в Национальном собрании для обсуждения этого вопроса. По крайней мере, члены нашей фракции будут присутствовать. И я надеюсь, что депутаты не будут препятствовать борьбе с коррупцией и справедливому расследованию. Но даже если такое произойдет (хотя нехорошо, что вопрос затянется), по большому счету уже следующее Национальное собрание рассмотрит этот вопрос и решит его», — заявил Никол Пашинян.

Заседание по данному вопросу назначено на 4 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте Армении.

Согласно сообщению, распространенному на официальном сайте Генпрокуратуры Армении, Арам Арутюнян обвиняется в получении взятки в размере $14 млн долларов в бытность министром охраны природы в 2008 году.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о раскрытии самой крупной взятки в истории Армении.

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