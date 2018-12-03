Индонезия стремится увеличить торговые связи с Канадой

Ванкувер, Канада, , 13:59 — REGNUM Индонезия стремится увеличить инвестиционное и торговое сотрудничество с Канадой, особенно с провинцией Британская Колумбия, расположенной на западе страны, сообщает Antaranews.

«За последние пять лет произошли позитивные изменения в двусторонних отношениях, необходимо снова активизировать деловые круги», — заявила генеральный консул Индонезии в Канаде Тути Ирман.

Между генеральным консульством Индонезии в Ванкувере и министерством труда, торговли и технологий провинции Британская Колумбия проводятся регулярные встречи.

«Индонезия является потенциальным деловым партнером провинции Британская Колумбия. Наряду с укреплением торговых и инвестиционных отношений между Индонезией и Канадой, особенно с провинцией Британская Колумбия, развиваются отношения в социокультурной сфере», — отметил министр по вопросам трудоустройства, торговли и технологий Британской Колумбии Брюс Ральстон.

Напомним, название канадской провинции Британская Колумбия было выбрано британской королевой Викторией в 1858 году. Оно берет свое начало от реки Колумбия, которая пересекает Британскую Колумбию и американский штат Вашингтон. Приставка Британская появилась, чтобы отличать ее от округа Колумбия в США.