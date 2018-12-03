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Путин обсудит с главой Минсельхоза РФ развитие отрасли

Политика

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Путин всю первую половину недели продолжит работать в Москве

Москва, 3 декабря 2018, 13:54 — REGNUM  Сегодня, 3 декабря, пройдет встреча президента России Владимира Путина и главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в ходе встречи российский лидер обсудит с Патрушевым развитие сельскохозяйственной отрасли страны.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами селян», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Путин всю первую половину недели продолжит работать в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Петром Порошенко телефонные переговоры не планируются.

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Сельское хозяйство
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