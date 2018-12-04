Взгляд назад: кто и зачем ставил на Украину после Первой мировой войны

Ватикан, , 03:59 — REGNUM Оценка деятельности папы Римского Бенедикта XV, возглавлявшего Католическую церковь 1914−1922 годах, важна для понимания сегодняшних европейских реалий. О том, как события более чем вековой давности оказываются предпосылками многих политических проблем для нынешнего, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Четыре империи прекратили свое существование после Первой мировой войны. Хаос, наползающий сегодня на Украину, есть отголосок того хаоса, который царил на этих землях в конце той войны, и немаловажную роль в хаотизации сыграли действия Австро-Венгерской и Германской империй, желавших расчленить бывшую империю Российскую и старавшихся получить максимум результата из Брестского мира.

Провозглашенная Украинская Народная Республика под протекторатом Берлина и Вены стал существенной частью этих усилий. Ватикан не был участником переговоров, но не мог остаться в стороне от выработки позиции по происходящему на востоке Европы, ведь Австро-Венгерская империя, управляемая монархией Габсбургов, была последней официально католической державой Европы. Как оказалось в дальнейшем, ошибочные решения католической верхушки только подогрели хаотизацию.

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