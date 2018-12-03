Хакеры выложили новую порцию документов проекта Integrity Initiative

Москва, , 13:40 — REGNUM Новая порция документов, касающихся британского проекта Integrity Initiative была выложена в сеть после того, как в ответ на предыдущую публикацию не последовало никакого официального ответа. Об этом говорится в заявлении хакерской группировки Anonymous, опубликованном на ресурсе cyberguerrilla.org.

По утверждению группы хакеров, опубликованные в ноябре документы не прокомментировали ни официальные лица стран ЕС, ни международные организации. В очередной порции документов по проекту Integrity Initiative идет речь о Германии, Греции, Испании и России, сообщили взломщики.

Группа хакеров подчеркнула, что публикация документов будет продолжена до тех пор, пока не будет проведено расследование деятельности Integrity Initiative.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября хакеры группы Anonymous сообщили о получении доступа к документам, раскрывающим схему вмешательства спецслужб Британии во внутренние дела России.

Читайте также: Хакеры Anonymous вскрыли связь британских спецслужб, Браудера и Навального