В Кремле ответили на вопрос о справедливой цене на нефть

Москва, , 13:22 — REGNUM В Кремле считают справедливой цену на нефть в районе $60 за баррель. Об этом со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ему «нечего добавить» к словам главы российского государства. Следует отметить, что Владимир Путин 28 ноября подчеркнул, что сбалансированной и приемлемой ценой на нефть для российской экономики является цена $60 за баррель.

Читайте также: Цены на нефть начали расти и нацелились на отметку $63

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов заявил, что цены на нефть стабилизировались и начали активный рост, после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились заключить сделку по управлению рынком в 2019 году.

Читайте также: Рынок нефти взяли на контроль Россия и Саудовская Аравия