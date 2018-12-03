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В Кремле ответили на вопрос о справедливой цене на нефть

Политика

Владимир Путин 28 ноября подчеркнул, что сбалансированной и приемлемой ценой на нефть для российской экономики является цена $60 за баррель

В Кремле ответили на вопрос о справедливой цене на нефть
lalabell68
Нефть

Москва, 3 декабря 2018, 13:22 — REGNUM  В Кремле считают справедливой цену на нефть в районе $60 за баррель. Об этом со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ему «нечего добавить» к словам главы российского государства. Следует отметить, что Владимир Путин 28 ноября подчеркнул, что сбалансированной и приемлемой ценой на нефть для российской экономики является цена $60 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов заявил, что цены на нефть стабилизировались и начали активный рост, после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились заключить сделку по управлению рынком в 2019 году.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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