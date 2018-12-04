Для себя японцы про Курилы всё решили

Токио, , 02:15 — REGNUM Курс на «конструктивные переговоры с Японией» по поводу принадлежности южных Курил, взятый российским руководством после развала СССР, приносит свои плоды. Куда сдвигается общественное мнение Японии в ожидании территориальной сдачи со стороны России, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

20 лет назад опросы общественного мнения в Японии показывали, что тема «территориального вопроса» считалась приоритетной лишь у четверти японцев. Теперь же, усилиями тех, кто широко разрекламировал «возможную» или тем более «близкую» «передачу» Японии двух российских островов, ситуация выглядит иначе. После переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ 14 ноября в Сингапуре, согласно проведенному японской газетой Nikkei опросу, вышел на передний план спор о том, что для Японии лучше — настаивать на том, чтобы забрать «четыре сразу» или соглашаться на формулу «два сразу и два потом». Итак, судьба Итурупа, Шмкотана, Кунашира и Хабомаи оказалась «твердо решенной» в сознании населения Японии: все четыре острова будут переданы ей, следует только продолжать проявлять твердость.

За немедленную «передачу» голосует ровно треть населения Японии, и еще 46% считают, что можно согласиться и на постепенную. И лишь 5% согласны заключить мирный договор с Россией при передаче только двух островов. Так откуда же следует полученный результат?

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