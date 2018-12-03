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Власти ФРГ продолжат депортации мигрантов в Афганистан

Политика

Правозащитники настаивают, что эта мера грозит для отвергнутых просителей убежища смертельной опасностью

Берлин, 3 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  Несмотря на критику правозащитных организаций, власти Германии не намерены воздерживаться от депортации мигрантов в Афганистан, передает немецкий канал N-TV 3 декабря.

Баварский совет по делам беженцев заявил, что в ближайшее время планируется отправка в Кабул мигрантов, не получивших разрешение на проживание в Германии. Представители властей Афганистана подтвердили, что самолет прибудет 5 декабря.

Напомним, депортация в Афганистан, где ведутся боевые действия против движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одна из острых тем в политических дебатах в Германии. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министерство иностранных дел опубликовало отчет, в котором заявляет, что депортация сирийцев на родину грозит мигрантам смертельной опасностью.

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Политическая жизнь Германии
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