Джакарта и Эр-Рияд подписали меморандум о расследовании авиапроисшествий

Джидда, Саудовская Аравия, , 13:18 — REGNUM Индонезия и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в области расследования авиационных происшествий, сообщает Antaranews.

Индонезийский комитет по безопасности на транспорте и Бюро по расследованию авиапроисшествий Саудовской Аравии заключили меморандум о сотрудничестве в офисе бюро по расследованию авиапроисшествий в Джидде.

Индонезия и Саудовская Аравия являются странами-членами Международной организации гражданской авиации. Стороны договорились улучшить безопасность полетов в соответствии с приложением 13 Чикагской конвенции, уделяя особое внимание обучению, обмену опытом и информацией.

Известно, что переговоры о сотрудничестве двух стран в этой области было начато в марте 2018 года после рабочего совещания в Джидде.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли Индонезии призывает индонезийских и саудовских бизнесменов к расширению сотрудничества в сфере производства пальмового масла.

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