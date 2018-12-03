В Кремле сочли абсурдом заявление Порошенко по Бердянску и Мариуполю

Москва, , 13:11 — REGNUM Абсурдное заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы намерена захватить Бердянск и Мариуполь направлено на создание дополнительной напряженности. Об этом 3 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Абсолютно абсурдное заявление, ещё одна попытка каким-то образом провоцировать напряжённость», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные провокационные заявления со стороны украинского руководства будут периодически появляться по мере приближения выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы намерена захватить контролируемые киевским режимом города Мариуполь и Бердянск чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

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