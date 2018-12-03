Радикалы в Сирии планируют полностью захватить автомагистраль Алеппо — Хама

Дамаск, , 12:59 — REGNUM Сирийское издание Enab Baladi сообщает, что радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится начать атаку на город Маарат аль-Нуман. Этот город — последний оплот Свободной сирийской армии в южной части провинции Идлиб. Так радикалы хотят закрепить свой контроль над ключевой международной магистралью, соединяющей провинции Алеппо и Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб. Ее численность составляет около пятнадцати тысяч джихадистов. Маарат аль-Нуман является единственным районом на шоссе Алеппо — Хама, который радикалы еще не захватили.

Национальный фронт освобождения сосредотачивает свои силы, чтобы удержать город Маарат аль-Нуман. В Национальный фронт освобождения входят протурецкие группировки исламистов.

В соответствии с соглашением в Сочи, которое было достигнуто 17 сентября, автомагистраль Алеппо — Хама должна быть вновь открыта, ее охрану должны осуществлять Турция, Россия и Иран.

Захват радикальными исламистами всей этой магистрали серьезно осложнит практическую реализацию Сочинских договоренностей по созданию Идлибской демилитаризованной зоны.