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Радикалы в Сирии планируют полностью захватить автомагистраль Алеппо — Хама

Политика

Захват радикальными исламистами всей этой магистрали серьезно осложнит практическую реализацию Сочинских договоренностей

Дамаск, 3 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  Сирийское издание Enab Baladi сообщает, что радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится начать атаку на город Маарат аль-Нуман. Этот город — последний оплот Свободной сирийской армии в южной части провинции Идлиб. Так радикалы хотят закрепить свой контроль над ключевой международной магистралью, соединяющей провинции Алеппо и Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб. Ее численность составляет около пятнадцати тысяч джихадистов. Маарат аль-Нуман является единственным районом на шоссе Алеппо Хама, который радикалы еще не захватили.

Национальный фронт освобождения сосредотачивает свои силы, чтобы удержать город Маарат аль-Нуман. В Национальный фронт освобождения входят протурецкие группировки исламистов.

В соответствии с соглашением в Сочи, которое было достигнуто 17 сентября, автомагистраль Алеппо Хама должна быть вновь открыта, ее охрану должны осуществлять Турция, Россия и Иран.

Захват радикальными исламистами всей этой магистрали серьезно осложнит практическую реализацию Сочинских договоренностей по созданию Идлибской демилитаризованной зоны.

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Война в Сирии
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