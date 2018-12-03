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Меркель «спалили»: не подготовилась к встрече с премьер-министром Австралии

Политика

Канцлер Германии воспользовалась «шпаргалкой» на виду у камер

Буэнос-Айрес, 3 декабря 2018, 13:22 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель не сумела незаметно воспользоваться «шпаргалкой» перед камерами на саммите «большой двадцатки», передает немецкий канал N-TV 3 декабря.

В объективы фотокамер попала оплошность канцлера во время встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Меркель не успела заблаговременно ознакомиться с информацией о новом главе австралийского правительства, и достала «шпаргалку», уже сидя напротив него.

Однако многих австралийцев не задела подобная некорректность. Так, австралийская газета Sydney Morning Herald написала, что народ мало знаком с личностью Моррисона: «Кто это? Возможно, австралийцы поймут дилемму Ангелы Меркель».

«Я живу здесь и вообще ничего не знаю о нем», — комментирует один из пользователей Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Скотт Моррисон стал премьер-министром Австралии в конце августа в результате внеочередного голосования в Либеральной партии. Его предшественник Мальколм Тёрнбулл лишился поста в связи с утратой доверия.

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Политическая жизнь Германии
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