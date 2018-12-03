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Порошенко заявил о переброске войск к границам России

Политика

Передислокация — ответная мера на якобы имевшую место концентрацию военных РФ вблизи российско-украинской границы

Киев, 3 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период военного положения будут передислоцированы в пограничные с Россией регионы страны, заявил украинский президент Пётр Порошенко. Об этом сообщает 3 декабря УНИАН.

«Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы. Состоятся военные учения и в областях, где объявлено военное положение», — цитирует агентство слова президента Украины.

Порошенко отметил, что переброска украинских военных состоится в виде ответной меры на якобы имевшую место концентрацию военных РФ вблизи российско-украинской границы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Пётр Порошенко выразил надежду, что после 26 декабря у него не будет причин продлять в ряде областей страны военное положение.

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Военное положение на Украине
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