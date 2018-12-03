Определена страна Европы, где чаще, чем в других, дети страдают ожирением

Афины , , 13:03 — REGNUM Пищевые привычки приносят людям даже больше вреда, чем курение и грязный воздух, а среди европейцев греки употребляют много нездоровой пищи, сообщает 2 декабря AMNA.

Серьезные проблемы греческих детей — ожирение, анемия или дефицит питательных веществ — связаны с неправильным питанием, когда, по данным Всемирного продовольственного отчета, более четырех из десяти детей ежедневно пьют напитки с сахаром, а каждый третий не ест даже один фрукт в день. Греческие дети являются одними из наиболее страдающих ожирением детей в Европе. В докладе сообщается, что большинство стран не достигнут девяти всемирных мировых продовольственных целей ВОЗ, которые они решили достичь к 2025 году, включая решение проблемы ожирения у взрослых, диабет и анемии у детей.

По словам профессора Корины Хоукс, директора центра политики питания в Лондонском городском университете, мировая реакция на борьбу с неправильным питанием игнорирует проблему ожирения:

«Люди просто не уделяют должного внимания питанию и, в частности, плохому питанию во всех его формах», — указывает она.

Отмечается также, что в Европе более 60% мужчин и 50% женщин имеют избыточный вес, соответственно, высокие темпы ожирения появляются и у детей. В этом играют роль многие факторы, самый важный из которых — диета, между тем как правильные пищевые привычки защищают не только от лишнего веса, но и от других болезней, включая сердечно-сосудистые. А вот частое употребление напитков с высоким содержанием сахара, особенно сладких газировок, сильно повышает риск ожирения и приводит к уменьшению пользы от здоровых напитков, например молока и воды.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2050 году человечеству угрожает серьезная неудача в борьбе с голодом и нищетой, при этом цель ООН ликвидировать глобальный голод уже к 2030 году выглядит все более маловероятной в ситуации, когда хрупкие продовольственные системы сталкиваются с проблемами от политической нестабильности до изменения климата.