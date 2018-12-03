Новый президент Мексики выставил на продажу свой самолет

Мехико, , 12:48 — REGNUM Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выставил на продажу свой президентский самолет. Это первый шаг в обещанном им «глубоком и радикальном изменении» в политике страны, передает немецкий канал N-TV 3 декабря.

Приступивший к своим обязанностям 1 декабря Лопес Обрадор в целях экономии государственного бюджета отныне будет пользоваться регулярными рейсами. Президентский Boeing 787−8 будет отремонтирован и выставлен на продажу на аэродроме Сан-Бернардино в американском штате Калифорния. Последний раз эта машина отвозила на саммит «большой двадцатки» предыдущего президента Энрике Пенья Ньето. Самолет был приобретен Мексикой за $218 млн.

Министр финансов Карлос Урсуа заявил, что в скором времени будут распроданы 60 других самолетов и 70 вертолетов, обслуживавших власти страны.

Напомним, Лопес Обрадор — первый представитель левого политического лагеря на посту президента за последние десятилетия. В своей предвыборной кампании он обещал позаботиться в первую очередь о бедных слоях населения, одолеть коррупцию и избегать конфликтов с другими государствами на международной арене.