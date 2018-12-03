Председатель совета региона Иль-де-Франс: «нужно вернуть порядок в Париже»

Париж, , 12:44 — REGNUM Председатель совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что «необходимо вернуть порядок в Париже», после серьезных вспышек насилия во время демонстрации «желтых жилетов» 1−2 декабря, сообщает Le Figaro.

Валери Пекресс однако подчеркнула: «Мы должны быть в состоянии поддерживать порядок в Париже, не прибегая к чрезвычайному положению».

Известно, что Валери Пекресс в ближайшее время должна встретиться с главой МВД Франции Кристоф Кастанером. «Я скажу ему, что Париж не может поддерживать третьи выходные беспорядков и хаоса подряд», — заявила она на Cnews, подчеркнув, что «французы имеют право выходить на демонстрации, но не имеют права брать столицу в заложники».

Председатель совета региона Иль-де-Франс также отметила, что предрождественский период «является очень важным моментом для индустрии туризма» и для парижской торговли.

Валери Пекресс выступает за разрешение кризиса, спровоцированного «желтыми жилетами», путем проведения референдума. За это решение также выступает глава французской партии «Республиканцы» Лоран Вокье.

По мнению Валери Перкесс, роспуск национальной Ассамблеи, за что выступают главы двух французский партий «Неподчинившаяся Франция» и «Национальное объединение», приведет к институциональному кризису.

«Нам нужно вернуться к порядку, и нам также нужно правительство, которое слушает французов», — отметила председатель совета региона.

Как сообщает ИА REGNUM, большинство французов, а именно 72% поддерживают движение «желтых жилетов».

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