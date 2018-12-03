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Китай и Мексика претворяют в жизнь меморандум по «Поясу и пути»

Политика

В Мехико находится спецпредставитель Си Цзиньпина

Мехико, 3 декабря 2018, 12:25 — REGNUM  Спецпредставитель Председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ, прибывшая на церемонию инаугурации, встретилась с новым президентом Мексики Андреасом Обрадором, сообщает 2 декабря Синьхуа.

По мнению китайского политика, КНР и Мексика стали влиятельными странами с формирующимися рынками, хорошими друзьями и партнерами. Важной вехой двусторонних отношений Шэнь Юэюэ считает подписание меморандума о взаимопонимании по совместному строительству «Пояса и пути».

В ответ новый мексиканский президент высоко оценил развитие отношение с Китаем, выразив готовность активнее раскрывать потенциал сотрудничества между двумя странами в интересах их народов.

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Китай и Латинская Америка
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