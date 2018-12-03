Понедельник, 3 Декабря 2018 года
12:34:43 МСК

Австрия отказывается от полиэтиленовых пакетов с 2020 года

Политика

Инициатива нашла широкую поддержку даже среди оппозиции

Вена, 3 декабря 2018, 12:21 — REGNUM  Власти Австрии планируют ввести запрет одноразовых полиэтиленовых пакетов с 2020 года, пишет газета Kronen Zeitung 3 декабря.

Известие об инициативе правительства вызвало овации в парламенте. Даже оппозиционные партии, обычно настроенные крайне критично к мерам «бирюзово-голубого» коалиционного правительства, похвалили инициативу.

Правительственная коалиция подпишет соглашение о запрете полиэтиленовых пакетов во время заседания совета министров 5 декабря. С нового года начнутся переговоры между министерством окружающей среды и представителями сферы торговли.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить