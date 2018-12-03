Австрия отказывается от полиэтиленовых пакетов с 2020 года

Вена, , 12:21 — REGNUM Власти Австрии планируют ввести запрет одноразовых полиэтиленовых пакетов с 2020 года, пишет газета Kronen Zeitung 3 декабря.

Известие об инициативе правительства вызвало овации в парламенте. Даже оппозиционные партии, обычно настроенные крайне критично к мерам «бирюзово-голубого» коалиционного правительства, похвалили инициативу.

Правительственная коалиция подпишет соглашение о запрете полиэтиленовых пакетов во время заседания совета министров 5 декабря. С нового года начнутся переговоры между министерством окружающей среды и представителями сферы торговли.