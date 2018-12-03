Украина за сутки отказала во въезде 50 гражданам РФ

Киев, , 12:18 — REGNUM За минувшие сутки 2 декабря украинские пограничники отказали во въезде на территорию страны 50 гражданам России. Об этом сообщил 3 ноября представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко.

По словам представителя ведомства, граждан РФ не пустили на Украину, поскольку те якобы не смогли подтвердить цель поездки.

«За минувшие выходные поток россиян на Украину сократился вдвое», — цитирует слова Демченко «112 Украина».

Представитель погранслужбы Украины добавил, что российская сторона отказала во въезде 150 украинским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, который ввел запрет на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, «грубо и бесчеловечно» нарушил права миллионов людей.

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