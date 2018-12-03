Лидеры США и КНР договорились остановить торговую войну

Буэнос-Айрес, , 12:14 — REGNUM Синьхуа 2 декабря сообщает о подробностях состоявшейся накануне в Буэнос-Айресе встрече Председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, прошедшей, как отмечается, «в откровенной и дружеской атмосфере».

Главы государств договорились прекратить обмен торговыми пошлинами и поручили экономическим группам провести консультации с целью достижения соглашения, направленного на снятие всех ранее введенных пошлин. Отмечается, что китайская сторона готова открыть внутренний рынок, расширить импорт и принять меры к смягчению двусторонних противоречий.

По словам китайского лидера, все вопросы и споры необходимо урегулировать на основе взаимного уважения, равноправия, и взаимной выгоды двух крупнейших экономик мира.

Си Цзиньпин подчеркнул ту ответственность за мир и процветание на планете, которая возложена на КНР и США. Дональд Трамп, в свою очередь, охарактеризовал отношения с Китаем как «особые» и «важные». «Наши государства, — подчеркнул американский лидер, — являются наиболее влиятельными мировыми державами, и нам и всему миру выгодно, чтобы мы поддерживали отношения хорошего сотрудничества».

Стороны достигли консенсуса, согласившись продвигать отношения стабильности и сотрудничества. Новое соглашение в области двусторонней торговли должно быть заключено в течение трех месяцев.

В ходе встречи обсуждались корейский, а также тайванский вопрос, по которому американский президент согласился с доводами китайской стороны, подтвердив приверженность США политике «одного Китая».