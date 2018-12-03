Архангельский губернатор остается на своем рабочем месте

Архангельск, , 12:08 — REGNUM Информация нескольких Telegram-каналов о том, что губернатора Архангельской области Игоря Орлова вызвали «на ковер» в Москву после протестных митингов, не нашла подтверждения.

«Я об этом ничего не слышал. Рабочий график губернатора на сегодняшний день не изменен, он в Архангельске», — заявил корреспонденту пресс-секретарь Игоря Орлова Артем Ботыгин.

Напомним, вчера в Архангельской области был единый день протеста — на митинги против ввоза московского мусора вышли жители многих городов и сел. Самым массовым стал митинг в Северодвинске. По разным подсчетам, выразить протест вышли от 12 до 15 тысяч человек. Митинг в Архангельске объединил более трех тысяч горожан. Протестующие требовали не только запретить ввоз мусора в регион, но и отправить в отставку губернатора.

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По Архангельской области прокатилась волна митингов против ввоза мусора

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