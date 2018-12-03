Новый мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин приступил к своим обязанностям

Великий Новгород, , 12:07 — REGNUM Новый мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин сегодня, 3 декабря, приступил к исполнению обязанностей главы города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии.

Возглавлявший Великий Новгород ранее Юрий Бобрышев сегодня же, 3 декабря, завершает свою работу на своём посту.

«Но кабинет мэра на Большой Власьевской Юрий Бобрышев уже освободил для своего преемника», — сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии.

Торжественная церемония вступления в должность нового градоначальника запланирована на 14 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Бобрышев стал последним мэром Великого Новгорода, избранным на прямых выборах. Сергей Бусурин назначен на должность мэра Великого Новгорода по итогам конкурсного отбора, который он прошёл 22 ноября 2018 года. 28 ноября его кандидатуру поддержало большинство депутатов думы Великого Новгорода — 21 из 30 народных избранников.

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