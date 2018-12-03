Порошенко высказался по срокам отмены военного положения

Киев, , 11:51 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко выразил надежду, что после 26 декабря у него не будет причин продлевать в ряде областей страны военное положение. Об этом украинский лидер написал 3 декабря в своем Twitter.

По словам Порошенко, военное положение является «превентивной мерой», направленной на укрепление обороноспособности Украины для защиты от «вражеского удара».

«Надеюсь, мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что в рамках военного положения на Украине начнутся масштабные сборы резервистов.

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