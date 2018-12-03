Понедельник, 3 Декабря 2018 года
12:37:10 МСК

Порошенко высказался по срокам отмены военного положения

Политика

Военное положение является «превентивной мерой», направленной на укрепление обороноспособности Украины для защиты от «вражеского удара»

Порошенко высказался по срокам отмены военного положения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 3 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Украинский президент Пётр Порошенко выразил надежду, что после 26 декабря у него не будет причин продлевать в ряде областей страны военное положение. Об этом украинский лидер написал 3 декабря в своем Twitter.

По словам Порошенко, военное положение является «превентивной мерой», направленной на укрепление обороноспособности Украины для защиты от «вражеского удара».

«Надеюсь, мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется», — подчеркнул он.

Читайте также: Военное положение «продлится вечно», а Порошенко — «пожизненный президент»

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что в рамках военного положения на Украине начнутся масштабные сборы резервистов.

Читайте также: На Украине пройдут масштабные сборы резервистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное положение на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить