Сухопутные войска США получат экзоскелет ONYX

Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Американская компания Lockheed Martin объявила 28 ноября, что она получила контракт на сумму 6,9 миллиона долларов от Сухопутных войск США. Финансирование выделено на улучшение экзоскелета ONYX.

Согласно заявлению, ONYX — это экзоскелет для нижней части тела с применением технологии искусственного интеллекта. Экзоскелет увеличивает силу и выносливость человека.

В рамках двухлетнего соглашения Lockheed Martin оптимизирует компоненты ONYX. Улучшения будут предварительно оценены одним из университетов в 2019 году, то есть до испытаний в армии США.

Представитель Lockheed Martin сообщил, что инновационные человеко-машинные технологии, такие как ONYX, могут повысить производительность человека, уменьшить травмы и усталость, чтобы помочь военнослужащим выполнять физически сложные задачи.

Экзоскелет противодействует перенапряжению нижней части спины и ног. Используя электромеханические приводы колена, систему датчиков, компьютер с искусственным интеллектом, ONYX заучивает движения потребителя и подставляет опору в нужный момент, чтобы взбираться вверх по крутым уклонам, подниматься или волочить тяжелые грузы. Независимое исследование Мичиганского университета подтвердило эти преимущества, показав, что пользователи ONYX затрачивали меньше энергии, поднимаясь по склону с 40-фунтовым рюкзаком.

Недавно экзоскелет ONYX получил гран-при журнала Popular Science в категории «Безопасность» в ежегодной премии Best of What New 2018 Awards. Каждый год Popular Science просматривает тысячи новых продуктов в поисках 100 лучших технологических инноваций года. Бренд выбирает 100 победителей, а также 10 обладателей гран-при — по одному от каждой из категорий. Чтобы выиграть, продукт или технология должна представлять собой значительный шаг вперед в своей сфере.