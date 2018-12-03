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Насыщая Малороссию своими людьми, англосаксы становятся уязвимее

Политика

За всё – за информационную беспомощность и за потери – британскому правительству придётся отчитываться перед своими гражданами

Насыщая Малороссию своими людьми, англосаксы становятся уязвимее
Иллюстрация: Media.defense.gov
Кибервойска

Киев, 3 декабря 2018, 11:41 — REGNUM  В воскресенье, 2 декабря, «Русская служба Би-би-си» сообщила, что несколько групп британских военнослужащих находятся на Украине. Всего в «секретной 77-й бригаде» служат более тысячи человек, которые «выполняют военные задачи в интернете», оказывают «психологическое воздействие» и проводят «информационные операции».

То, что англичане активно работают на территории Украины, не новость. Логично, что и в преддверии президентских выборов их деятельность становится более активной.

Это не помощь Украине. И это даже не попытка сохранить именно Порошенко в качестве президента страны — другой возможный победитель будет проводить схожую политику в отношениях с Западом и против России. Англичане осваивают удобный плацдарм для агрессии, в том числе и разведывательно-информационной, против нашей страны.

Уже не первый раз в истории украинские этнорадикалы в проявлениях своей ненависти к России и русским опираются на иноземцев. Это ни разу не дало долгосрочного результата. И не даст — ни в военном, ни в пропагандистском смысле.

Если говорить сугубо об информационно-пропагандистском противостоянии, то каждый новый пример благополучного устройства бывших граждан Украины в России или в ДНР и ЛНР будет перекрывать десятки искусственных британских информационных вбросов.

Тем не менее противостоять англичанам на Украине важно было бы не только пропагандистски. Чем более англосаксы и их приспешники насыщают земли Малороссии своими людьми, тем более уязвимыми они становятся.

За всё — за информационную беспомощность и за потери — британскому правительству придётся отчитываться перед своими гражданами.

regnum author Михаил Демурин
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Западные поставки оружия на Украину
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