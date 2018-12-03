«Самый богатый» министр Бурятии уходит в отставку

Улан-Удэ, , 11:35 — REGNUM Алексей Мишенин по собственному желанию уходит в отставку с поста министра промышленности и торговли Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Уточняется, что глава Бурятии Алексей Цыденов объявил об отставке Мишенина на планерном совещании 3 декабря. При этом чиновник получит статус советника главы республики на общественных началах.

«Алексей Сергеевич с сегодняшнего числа уже в другом статусе. Он уже, к сожалению, не министр. Пошёл в Ростех, на повышение. Но остается куратором проекта создания промышленного технопарка в статусе советника главы Бурятии на общественных началах», — прокомментировал Алексей Цыденов.

Врио министра промышленности и торговли Бурятии назначен Алексей Оловянников, занимавший пост замминистра.

Справка: Алексей Мишенин родился в 1979 году. Окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Трудился на Новосибирском авиаремонтном заводе. В 2011 году стал гендиректором завода. На должность министра промышленности и торговли республики был назначен в ноябре 2015 года.

Добавим, СМИ Бурятии недавно сообщили о том, что Алексей Мишенин может уйти в отставку, однако чиновник эту информацию опроверг.

Между тем широкой публике Мишенин запомнился, как «самый богатый» министр Бурятии. В 2016 году он задекларировал доход в размере 22,5 млн рублей. Как сообщает газета «Номер один», причина такого высокого дохода — продажа чиновником своих активов в Новосибирске.