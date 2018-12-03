Жириновский ответил ищущим подтверждения подвига памфиловцев

Москва, , 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, в чем неправы те, кто пытается объяснить якобы отсутствие подтверждения подвига 28 панфиловцев.

«Во-первых, нужно учитывать, что шла война, и не все бумаги правильно оформлялись. Могли кого-то ошибочно записать в панфиловцы, а кого-то наоборот несправедливо исключить. Но причины этого понятны: там каждые 10 дней меняли наименования подразделений, номера, имена, переводили людей из одного в другое», — отметил Жириновский.

Но этом, по его мнению не меняет факт того, что тысячи человек героически сложили голову под Москвой в ноябре-декабре 1941 г.

«Ведь никто не отрицает, что под Дубосеково шли тяжелые бои, солдаты героически гибли, но в Москву немцев не пустили», — указал депутат Госдумы.

Жириновский сослался на архив семьи.

«Я сам только в 2015 г. получил архивную справку в отношении моего дяди Петра Павловича Макарова. Он был командиром отделения и погиб 17 ноября 1941 г. под Волоколамском. Фактически до самого дня своей смерти он входил в 316-ю стрелковую дивизию имени Панфилова, сформированную в Алма-Ате. Но 17 ноября он был переведен в другую дивизию, которая там же и сражалась и там же он погиб, но по документам уже панфиловцем не считался. Так какая теперь разница, в каком подразделении он числился в тот момент?» — отметил Жириновский.

По его мнению, «не правильно выражать какие-то сомнения на основании одно или двух более поздних отчетов, что кого-то ошибочно записали в панфиловцы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах доказательства того, что бой 28панфиловцевдействительно был, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский.