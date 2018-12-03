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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря

Политика

«На встрече (дипломатов) будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта»

Баку, 3 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  5 декабря в Италии встретятся министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что встреча дипломатов пройдет на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане.

«На встрече (дипломатов) будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», — отметили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 ноября 2018 г. сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сообщили, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились встретиться до конца года.

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Нагорно-карабахский конфликт
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