Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря

Баку, , 11:18 — REGNUM 5 декабря в Италии встретятся министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что встреча дипломатов пройдет на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане.

«На встрече (дипломатов) будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», — отметили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 ноября 2018 г. сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сообщили, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились встретиться до конца года.

Читайте также: Посредники по Карабаху отметили снижение уровня насилия в зоне конфликта