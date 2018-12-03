G20: Вице-президент Индонезии оценил призыв к многостороннему партнерству

Буэнос-Айрес, , 11:19 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла высоко оценил призыв глав государств и правительств «Группы двадцати» к укреплению многостороннего партнерства, сообщает Antaranews.

«Устойчивое развитие и изменение климата — это два тесно связанных между собой глобальных вопроса, которые необходимо решать вместе», — заявил вице-президент Индонезии на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Юсуф Калла на заключительном саммите G20 поднял тему возможностей, заявив, что Индонезия призвала страны «Большой двадцатки» укрепить партнерство в области инвестиций, инноваций и передачи технологий.

Напомним, встреча G20 завершилась заключением Декларации о справедливом и устойчивом развитии. Следующий саммит G20 пройдет в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии на саммите G20 заявил о важности развития цифровой экономики.

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