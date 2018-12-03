Сирийские военные нашли тайники с американским оружием на юге страны

Дамаск, , 11:15 — REGNUM В ходе поисковых мероприятий на юге страны, в недавно освобожденных районах, сирийские военные обнаружили тайники с оружием и боеприпасами. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

В тайных арсеналах находились противотанковые управляемые ракеты американского «Тоу», выстрелы к чешским ручным противотанковым гранатометам РПГ-75, десятки гранатометов РПГ-7 производства Болгарии, пулеметы и более 100 000 патронов для стрелкового оружия различного калибра.

Значительная часть этого оружия поставлялась Соединенными Штатами Свободной сирийской армии, так называемой «умеренной оппозиции», в период с 2014 по 2017 год. Основанием для поставки была программа «Обучи и экипируй», которая была утверждена еще бывшим президентом США Бараком Обамой.

Подавляющее большинство бойцов Сирийской свободной армии на юге Сирии присоединились к процессу примирения в начале 2018 года и передали свое оружие сирийскому правительству. Однако радикальные боевики, которые ушли в северную Сирию, сделали эти схроны с оружием и боеприпасами для совершения терактов в будущем.