«Партия Дела» требует привлечь к ответственности руководство ЦИК Забайкалья

Москва, , 11:15 — REGNUM «Партия Дела» подала на руководство забайкальского избиркома заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и потребовала от главы ЦИК Эллы Памфиловой отставки чиновниц. В заявлении (имеется распоряжении редакции) сказано, что председатель комиссии Светлана Судакова и её заместитель Ирина Пешкова совершили должностное преступление и должны быть привлечены к ответственности по статьям 285 и 286 Уголовного Кодекса РФ. Превысив свои полномочия, они не исполнили решение Забайкальского краевого суда, а также попытались возбудить заведомо ложное уголовное дело на основании незаконно полученных документов.

«18 июля 2018 года решением Забайкальского краевого суда на Избирательную комиссию Забайкальского края была возложена обязанность рассмотреть вопрос о заверении краевого списка кандидатов «Партии Дела» в депутаты Законодательного Собрания. 19 июля 2018 года Забайкальским краевым судом решение по указанному делу было обращено к немедленному исполнению». Однако избирком проигнорировал требование суда и повторно отказал в заверении списка «Партии Дела», — говорится в заявлении за подписью секретаря федерального совета партии Алексея Лапушкина.

Как уверяют в пресс-службе партии, одновременно с этим «не ранее 14 июля и не позднее 19 июля 2018 года Избирательной комиссией Забайкальского края были незаконно получены документы из избирательной комиссии Сахалинской области в отношении кандидатов Соколовой Д.Р., Михайлович Р.В., Акиншевой Л.М., Титовой С.В., Огневой В.В., Ведерниковой С.В.». Эти документы не только легли в основу для отказа в заверении вопреки решению суда — с их помощью руководство избиркома попыталось возбудить заведомо ложное уголовное дело против партии. Им в этом было отказано, однако сам факт такого превышения полномочий (комиссия не имеет права запрашивать персональные данные кандидатов на прошедших выборах у другой комиссии), по мнению «Партии Дела», является достаточным основанием для отстранения Судаковой и Пешковой от должностей. Об этом говорится в обращении партии в Центральную избирательную комиссию (имеется в распоряжении редакции).

«Циничное отношение должностных лиц Избирательной комиссии Забайкальского края к судебному решению, принятому именем Российской Федерации, непосредственно подрывает авторитет судебной власти и создает прецедент к подобным злоупотреблениям в будущем», — подчёркивается в обращении.

Представители избиркома действовали «в интересах третьих лиц, намеренно ограничивая политическую конкуренцию, используя в том числе правоохранительные органы не с целью установления объективной истины, а для отбирания незаконных доказательств для судебного процесса». Отдельно отмечается, что Верховный Суд не принял доказательства, основанные на незаконно полученных документах.

«Все вышеприведенные действия дискредитируют избирательную систему, подчеркивая её явную несостоятельность и неспособность обеспечить права граждан Российской Федерации, — резюмирует своё обращение в ЦИК Алексей Лапушкин. — Подобному поведению Избирательной комиссии Забайкальского края в целом и её руководителей Судаковой С.В. и Пешковой И.А. в частности должна быть дана отрицательная оценка в виде не включения их в новый состав Избирательной комиссии Забайкальского края как меры ответственности за те злоупотребления, которые они совершили».